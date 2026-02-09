CRONACA
Aggressione a un controllore di Seta a Scandiano: denunciato un 15enne
Il 15enne ha prima cercato di sottrarsi al controllo, rifiutandosi di dare i documenti, poi si è scagliato contro uno dei controllori, un 56enne [.....]
REGGIO EMILIA
Riconoscimento internazionale per la Chirurgia Oncologica dell’IRCCS di Reggio Emilia
La rivista scientifica “World Journal of Gastroenterology” dedica la copertina al dott. Massimiliano Fabozzi [.....]
CRONACA EMILIA-ROMAGNA
In aggiornamento
COPERTINA
Per la comunità dei musulmani di Scandiano inizia il sacro mese del Ramadan
Circa quattro milioni i cittadini di fede musulmana che vivono stabilmente nel nostro paese [.....]
L'ALTRA COPERTINA
Quarantenne aggredisce una cassiera perché invitato a cambiare cassa: denunciato
Sul posto giungevano i Carabinieri della Stazione di Correggio e il personale sanitario del 118 [.....]
La storica Anna Foa racconta il conflitto israelo-palestinese
La studiosa di fama internazionale dialogherà con il collega Mirco Carrattieri. Il 13 febbraio alle 21 [.....]
Iran, morire per la libertà: l’analisi di Leila Karami sulle rivolte, il regime e la resistenza delle donne
Appuntamento in Sala del Consiglio comunale alle 21 di mercoledì 11 febbraio [.....]
SCANDIANO
Il giudice e il giornalista, dialogo sull’infiltrazione mafiosa in Emilia: Rat e Soresina a Scandiano
Il magistrato della storica sentenza Aemilia mette in guardia sulla presenza, ancora attuale, della 'ndrangheta. Appuntamento per venerdì 6 febbraio 2026 alle 21 nella sala Bruno Casini [.....]
Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026: guida al voto e informazioni utili
Da ricordare che per questa tipologia di consultazione non è previsto il quorum. L'esito sarà dunque valido indipendentemente dal numero di cittadini che si recheranno ai seggi [.....]
Giorno della Memoria: visite guidate, celebrazioni e un film sulla resistenza degli Scout
Le iniziative legate al 27 gennaio si articoleranno da domenica al martedì [.....]
VIAGGI & VACANZE
Luoghi magici da scoprire in Vietnam, per un viaggio davvero autentico
L'ideale se vuoi fare un tuffo nella storia e nella cultura vietnamita [....]
CULTURA
La storica Anna Foa racconta il conflitto israelo-palestinese
La studiosa di fama internazionale dialogherà con il collega Mirco Carrattieri. Il 13 febbraio alle 21 [.....]
PROVINCIA
POLITICA SCANDIANO
Soggetto espulso, di nuovo sul territorio scandianese. L’ira del Sindaco Nasciuti
"Vorremmo conoscere dal Ministero dell’Interno tutti i dettagli di questo processo d’espulsione fallito" [.....]
SASSUOLO
CASTELLARANO
CASALGRANDE
ULTIME NOTIZIE
Per la comunità dei musulmani di Scandiano inizia il sacro mese del Ramadan
Circa quattro milioni i cittadini di fede musulmana che vivono stabilmente nel nostro paese [.....]
L'OPINIONE
Espulso torna sul territorio dopo venti giorni. L’opinione è che i “bla bla bla” servano a poco
Ecco all'opera l'esilarante enfasi autoreferenziale di un populismo coreografico e arroccato al potere. La coreografia è vecchia di cent'anni e la si conosce già [.....]
EMILIA-ROMAGNA
Il giudice e il giornalista, dialogo sull'infiltrazione mafiosa in Emilia: Rat e Soresina a Scandiano
Il magistrato della storica sentenza Aemilia mette in guardia sulla presenza, ancora attuale, della 'ndrangheta. Appuntamento per venerdì 6 febbraio 2026 alle 21 nella sala Bruno Casini [.....]
REGGIO EMILIA PROVINCIA
Quarantenne aggredisce una cassiera perché invitato a cambiare cassa: denunciato
Sul posto giungevano i Carabinieri della Stazione di Correggio e il personale sanitario del 118 [.....]
PARMA
Controlli, ispezioni e sanzioni dei Carabinieri NAS tra Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena
Comminate sanzioni per migliaia di euro ed elevate diffide [.....]
REGGIO EMILIA
APPENNINO REGGIANO
ALBINEA
COMPRENSORIO CERAMICO
Ponte Veggia riaperto in anticipo: ora subito un nuovo tavolo per le infrastrutture del Distretto Ceramico
Il presidente Zanni: “Risultato molto positivo, ora avanti con altri atti concreti. L’accordo del 2023 sulle infrastrutture necessarie al Distretto Ceramico va ripreso in mano da tutti” [....]
CASALGRANDE
Quando la danza incontra la solidarietà: “Broken” in scena per “Lo Stradello”
Spettacolo in scena il 31 gennaio a Casalgrande [.....]
BASSA REGGIANA
Bassa Reggiana
Traffico di droga con corrieri ovulatori: 51enne pakistano arrestato dai Carabinieri
L'uomo è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere a Reggio Emilia [.....]
Bassa Reggiana
Distrugge l’auto del collega: videofilmato, è denunciato dai Carabinieri
Protagonista della storia da agghiacciante comica finale un 32enne [.....]
Bassa Reggiana
Spaccio di cocaina: due arrestati
Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti le accuse mosse a due uomini dai Carabinieri di Gattatico che hanno ricostruito 6 anni di spaccio documentando un migliaio di cessioni di cocaina ma anche hascisc e marjuana [.....]
Bassa Reggiana
Commette plurime violazioni e il giudice gli revoca l’affidamento in prova: torna in carcere
I carabinieri della stazione di Guastalla eseguono l’ordinanza e traducono l’uomo in carcere [.....]
Bassa Reggiana
Rubano la borsa a un passeggero del treno: tre minori denunciati
Concorso in furto con strappo l’accusa mossa a tre minorenni di 16 e 17 anni dai carabinieri della stazione di Guastalla [.....]
Bassa Reggiana
Vandalizzano tre casette in legno e vengono ripresi dalle telecamere: denunciati tre giovani di 15, 17 e 22 anni
I carabinieri di Campagnola Emilia denunciano alla Procura reggiana e a quella minorile di Bologna tre giovani tra cui due minori per il reato di danneggiamento in concorso [.....]
Bassa Reggiana
Pugno al collo apparentemente senza motivo: 59enne denunciato
Il 59enne è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali [....]
Bassa Reggiana
Luzzara, tre intossicati da monossido di carbonio ricoverati in ospedale
Tre uomini sono rimasti intossicati a causa del malfunzionamento di una stufa [....]
CULTURA & SPETTACOLI
La storica Anna Foa racconta il conflitto israelo-palestinese
La studiosa di fama internazionale dialogherà con il collega Mirco Carrattieri. Il 13 febbraio alle 21 [.....]