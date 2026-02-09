CRONACA

Aggressione a un controllore di Seta a Scandiano: denunciato un 15enne

Il 15enne ha prima cercato di sottrarsi al controllo, rifiutandosi di dare i documenti, poi si è scagliato contro uno dei controllori, un 56enne [.....]

I Carabinieri di Scandiano fermano il molestatore dei locali che sarà espulso dall’Italia

REGGIO EMILIA

Riconoscimento internazionale per la Chirurgia Oncologica dell’IRCCS di Reggio Emilia

La rivista scientifica “World Journal of Gastroenterology” dedica la copertina al dott. Massimiliano Fabozzi [.....]

CRONACA EMILIA-ROMAGNA

Capotreno ucciso in stazione

I fatti a Bologna nel tardo pomeriggio del 5 gennaio [.....]

Crea scompiglio in centro a Scandiano, poi danneggia i locali della caserma: denunciato

In aggiornamento

COPERTINA

Per la comunità dei musulmani di Scandiano inizia il sacro mese del Ramadan

Circa quattro milioni i cittadini di fede musulmana che vivono stabilmente nel nostro paese [.....]
L'ALTRA COPERTINA

Quarantenne aggredisce una cassiera perché invitato a cambiare cassa: denunciato

Sul posto giungevano i Carabinieri della Stazione di Correggio e il personale sanitario del 118 [.....]

La storica Anna Foa racconta il conflitto israelo-palestinese

La studiosa di fama internazionale dialogherà con il collega Mirco Carrattieri. Il 13 febbraio alle 21 [.....]

Iran, morire per la libertà: l’analisi di Leila Karami sulle rivolte, il regime e la resistenza delle donne

Appuntamento in Sala del Consiglio comunale alle 21 di mercoledì 11 febbraio [.....]

SCANDIANO

Il giudice e il giornalista, dialogo sull’infiltrazione mafiosa in Emilia: Rat e Soresina a Scandiano

Il magistrato della storica sentenza Aemilia mette in guardia sulla presenza, ancora attuale, della 'ndrangheta. Appuntamento per venerdì 6 febbraio 2026 alle 21 nella sala Bruno Casini [.....]

Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026: guida al voto e informazioni utili

Da ricordare che per questa tipologia di consultazione non è previsto il quorum. L'esito sarà dunque valido indipendentemente dal numero di cittadini che si recheranno ai seggi [.....]

Giorno della Memoria: visite guidate, celebrazioni e un film sulla resistenza degli Scout

Le iniziative legate al 27 gennaio si articoleranno da domenica al martedì [.....]
Luoghi magici da scoprire in Vietnam, per un viaggio davvero autentico

L'ideale se vuoi fare un tuffo nella storia e nella cultura vietnamita [....]
Soggetto espulso, di nuovo sul territorio scandianese. L’ira del Sindaco Nasciuti

"Vorremmo conoscere dal Ministero dell’Interno tutti i dettagli di questo processo d’espulsione fallito" [.....]

Espulso torna sul territorio dopo venti giorni. L’opinione è che i “bla bla bla” servano a poco

Ecco all'opera l'esilarante enfasi autoreferenziale di un populismo coreografico e arroccato al potere. La coreografia è vecchia di cent'anni e la si conosce già [.....]

EMILIA-ROMAGNA

Controlli, ispezioni e sanzioni dei Carabinieri NAS tra Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Modena

Comminate sanzioni per migliaia di euro ed elevate diffide [.....]

Ponte Veggia riaperto in anticipo: ora subito un nuovo tavolo per le infrastrutture del Distretto Ceramico

Il presidente Zanni: “Risultato molto positivo, ora avanti con altri atti concreti. L’accordo del 2023 sulle infrastrutture necessarie al Distretto Ceramico va ripreso in mano da tutti” [....]

CASALGRANDE

Quando la danza incontra la solidarietà: “Broken” in scena per “Lo Stradello”

Spettacolo in scena il 31 gennaio a Casalgrande [.....]

Traffico di droga con corrieri ovulatori: 51enne pakistano arrestato dai Carabinieri

L'uomo è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere a Reggio Emilia [.....]
Distrugge l’auto del collega: videofilmato, è denunciato dai Carabinieri

Protagonista della storia da agghiacciante comica finale un 32enne [.....]
Spaccio di cocaina: due arrestati

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti le accuse mosse a due uomini dai Carabinieri di Gattatico che hanno ricostruito 6 anni di spaccio documentando un migliaio di cessioni di cocaina ma anche hascisc e marjuana [.....]  
Commette plurime violazioni e il giudice gli revoca l’affidamento in prova: torna in carcere

I carabinieri della stazione di Guastalla eseguono l’ordinanza e traducono l’uomo in carcere [.....]
Rubano la borsa a un passeggero del treno: tre minori denunciati

Concorso in furto con strappo l’accusa mossa a tre minorenni di 16 e 17 anni dai carabinieri della stazione di Guastalla [.....]
Vandalizzano tre casette in legno e vengono ripresi dalle telecamere: denunciati tre giovani di 15, 17 e 22 anni

I carabinieri di Campagnola Emilia denunciano alla Procura reggiana e a quella minorile di Bologna tre giovani tra cui due minori per il reato di danneggiamento in concorso [.....]
Pugno al collo apparentemente senza motivo: 59enne denunciato

Il 59enne è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali [....]
Luzzara, tre intossicati da monossido di carbonio ricoverati in ospedale

Tre uomini sono rimasti intossicati a causa del malfunzionamento di una stufa [....]
La storica Anna Foa racconta il conflitto israelo-palestinese

La studiosa di fama internazionale dialogherà con il collega Mirco Carrattieri. Il 13 febbraio alle 21 [.....]