Fermati due uomini durante il fine settimana

Fermati durante un controllo alla circolazione stradale due uomini, un 33enne ed un 30enne, dopo gli opportuni controlli della Polizia, rinvenendo gli agenti all’interno dell’abitacolo una pistola marca browning cal. 6,35 con caricatore contenente 14 colpi, una mazza da baseball, un coltello a serramanico ed un bilancino elettronico di precisione, sono stati arrestato il primo e denunciato il secondo per porto abusivo d’arma e per spaccio. Mentre continuano le attività investigative per valutare le responsabilità dei due i carabinieri della stazione di Novellara hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato nei confronti di un 33enne residente a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, e denunciato il 30enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. (23 ottobre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata